Ataşehir'de zincirleme kaza

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik#Kaza
Ataşehirde zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 08:01

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazanın ardından, bazı sürücüler yardım etmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen diğer araçların duramaması sonucu 8 araç birbirine girdi.

Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Ataşehirde zincirleme kaza

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

#İstanbul#Trafik#Kaza

