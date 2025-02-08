×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Zincirleme Trafik Kazası#Trafik Kazası
Ataşehirde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 05:28

Ataşehir'de, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehirde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Ataşehirde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ataşehirde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ataşehir#Zincirleme Trafik Kazası#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!