AtaÅŸehirâ€™de yolsuzluk operasyonuâ€¦ BaÅŸkanvekili de gÃ¶zaltÄ±nda

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ANADOLU Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan AtaÅŸehir Belediyesiâ€™ne yÃ¶nelik yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin dÃ¼n sabah saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanvekili Murat GÃ¼neÅŸâ€™in de aralarÄ±nda olduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k taraÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AtaÅŸehir Belediyesiâ€™ne yÃ¶nelik yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 20 Nisan tarihinde tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerin dijital materyallerinde yapÄ±lan incelemeler, etkin piÅŸmanlÄ±k kapsamÄ±nda alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli ifadeleri, CÄ°MER ihbarlarÄ± neticesinde alÄ±nan tanÄ±k beyanlarÄ± ve rÃ¼ÅŸvet veren ÅŸÃ¼phelilerin ifadeleri sonucunda soruÅŸturmanÄ±n derinleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca ÅŸÃ¼phelilerin HTS, BAZ ve MASAK hesap hareketlerinde yapÄ±lan incelemeler neticesinde yeni deliller elde edildiÄŸi iddia edildi.

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â€˜RÃœÅžVET VE MENFAATâ€™ Ä°DDÄ°ASI

AÃ§Ä±klamada yÃ¼ksek tutarlÄ± lÃ¼ks maÄŸaza hediye kartlarÄ±nÄ± rÃ¼ÅŸvet olarak kullandÄ±klarÄ± ve dÃ¶viz cinsinden verilen paralarÄ± aldÄ±klarÄ± tespit edilen belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, rÃ¼ÅŸvet kapsamÄ±nda yÃ¼ksek tutarlÄ± hediye kartlarÄ± ile dÃ¶viz cinsinden para verdikleri tespit edilen firma sahibi ÅŸÃ¼pheliler, AtaÅŸehir Belediyesiâ€™nde imar ve iskÃ¢n iÅŸlemleri bulunan firma sahiplerine sÃ¶zde Ã§Ã¶p konteyneri aldÄ±rmak suretiyle maddi menfaat saÄŸladÄ±klarÄ± dijital materyal incelemeleriyle tespit edilen belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve 20 Nisan 2026 tarihinde tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerle iÅŸtirak halinde soruÅŸturmaya konu eylemlerde bulunduklarÄ± tespit edilen kiÅŸiler hakkÄ±nda, 3 Ekim 2026 tarihinde eÅŸzamanlÄ± arama, el koyma ve gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Operasyon kapsamÄ±nda, 13 ÅŸÃ¼phelinin yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelilere ait adreslerde gerÃ§ekleÅŸtirilen aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital materyale el konulduÄŸu da bildirildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanvekili Murat GÃ¼neÅŸ, eski AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Aytekin Åžahin ve Ekrem KÃ¶se de bulunuyor.

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