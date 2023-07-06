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Ataşehir'de yolda yürüyen kadına saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

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#Köpek#Ataşehir#Abdulkadir Arabul
Ataşehirde yolda yürüyen kadına saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 14:29

Ataşehirde'de yolda yürüyen kadına saldırarak başından ve boynundan ağır yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi olduğu belirtilen Abdulkadir Arabul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan Adalet Sitesi'ndeki evine yürüyen Aynur Kaynar'a cadde üzerindeki bir işyeri sahibine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek saldırdı. Saldırıda Kaynar başından ve boynundan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'daki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen Abdulkadir Arabul polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Abdulkadir Arabul emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Arabul, çıkarıldığı mahkemece “Bilinçli taksirle duyuların veya organların birinin işlevini yitirmesine neden olacak şekilde bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı. 

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“KÖPEĞİN SAHİBİ DEĞİLİM"

Şüpheli Abdulkadir Arabul'un hakimlikteki ifadesinde, “Daha önce vermiş olduğum ifadem doğrudur. Ben olay yerinde yoktum. Olayı duyduktan sonra gittim. Benim olaya bir dahlim yoktur. Köpeğin sahibi değilim" dediği öğrenildi.

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#Köpek#Ataşehir#Abdulkadir Arabul

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