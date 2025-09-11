Ataşehir'de yangından kurtarıldı: Ölen kedisi için ağladı

Haberin Devamı

Yangın, saat 06.00 sıralarında Medine Mescidi Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Köpeği 'Pamuk' ve kedisi 'Ares' ile yaşayan İrem Gözde Kurtuluş'un dairesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Durumu fark eden bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yanan dairede mahsur kalan İrem Gözde Kurtuluş, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla alınarak aşağıya indirildi.

KÖPEĞİ KURTARILDI, KEDİSİ ÖLDÜ

Yangın çıkan dairede yaşayan Kurtuluş, kedisi ile köpeğinin içeride kaldığını belirterek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Dumandan etkilenen 'Pamuk' adlı köpek ile 'Ares' adında bir kedi de itfaiye ekiplerince daireden çıkarıldı. Hayvanlarının baygın olduğunu gören kadın dakikalarca ağladı. Kedisinin öldüğünü fark eden Kurtulmuş, sinir krizi geçirirken 'Beni bırakma' diye sarıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.