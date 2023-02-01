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Ataşehir'de yangın çıkan evdeki çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

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#Ataşehir#Yangın#Şüpheli Ölüm
Ataşehirde yangın çıkan evdeki çekyatın içinde kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 20:39

Ataşehir'de, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye gelen ekipler, evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Kadının vücudunda kesikler olduğu belirlenirken, çekyatın yanında balta görüldü. Polis, olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

Ataşehirde yangın çıkan evdeki çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset adli tıp kurumuna sevk edilecek.

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Ataşehirde yangın çıkan evdeki çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

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#Ataşehir#Yangın#Şüpheli Ölüm

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