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Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çekti

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#ATAŞEHİR#Silah#ATM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 15:12

Ataşehir'de uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye gelen şüpheli M.S.D. ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin elindeki uzun namlulu silahla ATM önüne geldiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye geldi. Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Diğer yandan elindeki uzun namluılu silahla ATM önüne gelen şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli M.S.D. ile yanındaki 1 kişinin ATM önüne geldiği anlar yer alıyor. Şüpheli elindeki uzun namlulu silahla (airsoft) para çekiyor. (DHA)

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#ATAŞEHİR#Silah#ATM

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