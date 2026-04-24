Ataşehir'de trafik terörüne 870 bin lira

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 07:00

Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde 9 Nisan’da meydana gelen olayda, asker konvoyu oluşturarak yolu trafiğe kapatan sürücüler polis ekiplerince tek tek tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, O.Y., E.N.Ü., B.K., E.C., Ö.F.D. ve H.S.S. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

EHLİYETLERİNE EL KOYULDU

​Şüphelilere; ehliyetsiz araç kullanmak, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak ve trafiği aksatacak şekilde grup halinde durmak suçlarından toplam 870 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el koyulurken, araçlar da 2 ay boyunca trafikten men edildi.

​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden dördü serbest bırakılırken, E.C. hakkında adli kontrol kararı verildi. Konvoy sırasındaki kazada yaralanan H.S.S.’nin hastanedeki işlemlerinin ardından adli sürecinin devam edeceği öğrenildi.  

