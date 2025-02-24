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Ataşehir'de trafik kazası: Buzlanan yolda kayarak direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

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#Ataşehir#Trafik Kazası#Kerem Kırış
Ataşehirde trafik kazası: Buzlanan yolda kayarak direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 04:22

Ataşehir'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tabela direğine çarptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Kerem Kırış (21) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Kerem Kırış'ın kullandığı 34 VR 9496 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı, daha sonra kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Kerem Kırış, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Ataşehirde trafik kazası: Buzlanan yolda kayarak direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kerem Kırış itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kırış'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Ataşehir#Trafik Kazası#Kerem Kırış

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