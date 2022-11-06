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Ataşehir'de trafik ışıklarına çarpan minibüs yan yattı: 1i ağır 3 yaralı

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#Ataşehir#Kaza#Minibüs
Ataşehirde trafik ışıklarına çarpan minibüs yan yattı: 1i ağır 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 03:53

Ataşehir'de virajı alamayan minibüs önce trafik ışıklarının direklerine çarptı, ardından da yan yattı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Şeref D.nin kullandığı kapalı kasa 34 DP 4550 plakalı minibüs, Dudullu Caddesi ile Dereboyu Caddesinin kesiştiği Gümrük kavşağında virajı alamayarak önce trafik ışıklarının direklerine çarptı, ardından yan yattı. Araç sürücüsü direksiyonda sıkışırken, yanında bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Mustafa D. ve Ziya D. hafif yaralı olarak araçtan çıkarılırken, direksiyon kabininde sıkışan sürücü Şeref D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Araç sürücüsü Şeref D.nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Mustafa D. ve Ziya D.nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Ataşehir#Kaza#Minibüs

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