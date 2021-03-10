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Gündem
İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapan İranlı 3 şüpheli tutuklandı

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Ataşehir'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapan İranlı 3 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de döviz bozdurma bahanesiyle durdurdukları bir kişinin 12 bin 500 lirasını tırnakçılık yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran Hasan G. (61), 1 Mart'ta yolda yürürken kendisini durduran yabancı uyruklu 3 kişinin, "Döviz bozdurmak istiyoruz, acelemiz var. Yanınızda para varsa piyasa değerinin altına siz bozar mısınız?" dediklerini, cebinden çıkardığı 20 bin lirayı görünce "Daha önce hiç Türk parası görmedik, bakabilir miyiz?" diyerek parayı alıp baktıklarını ve bozdurmaktan vazgeçip uzaklaştıklarını, sonrasında 12 bin 500 lirasının çalındığını fark ettiğini anlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından 7 Mart'ta İran uyruklu Hüseyin T., Akdar Hüseyin R. ve Mustafa J.'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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