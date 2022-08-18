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Ataşehir'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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#Ataşehir#Trafik Kazası#Tır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 11:20

Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalarak sürüklenen 60 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti.

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Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında, bir TIR'ın şoförü B.Ç. iddiaya göre trafik ışığı yeşildeyken hareket etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki kadın TIR'ın altında kaldı ve sürüklendi. TIR şoförü bir süre ilerledikten sonra, çevredekilerin uyarısıyla durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, şoför B.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. TIR ise çekiciyle otoparka götürüldü. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

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Kazayı gören Bayram Canbulut "Kadın yolun karşısına geçmek istiyordu. TIR ışıklarda durmuştu. Kadın TIR'ın önünden geçerken trafik açıldı. Sürücü kadını fark etmedi. TIR kadını metrelerce sürükledi. Ekipler geldi ama kadın hayatını kaybetmiş" diye konuştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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