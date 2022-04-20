Ataşehir'de taksici kadın turiste dehşeti yaşatmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. Kawtar Hadir, Avrupa yakasında bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

Kawtar Hadir, taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına gelerek tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda itişmeye dönüştü.

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Taksi şoförü, kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından yere fırlattı. Bu sırada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu.

Kadın yolcu taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu yere düştü. Kadın yolcunun darp edildiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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TURİSTİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hadır, taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyerek, "Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp, dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi, 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.

Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır, "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım" diye konuştu.