Ataşehir’de silahlı kavga: 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay, 11 Mart'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ercan B. ile Efekan Y. sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında Ercan B. üzerinde bulunan silahla Efekan Y.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Efekan Y. olay yerinden yaya olarak ayrıldi. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Efekan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Ercan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.