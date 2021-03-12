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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de satırlı saldırgan yine aynı oteli bastı

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Ataşehir'de satırlı saldırgan yine aynı oteli bastı

İstanbul Ataşehir'de bir kişi, otel sahibine kiraya verdiği binasına girerek etrafa satırla saldırmış, şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İddiaya göre aynı kişi dün akşam otele tekrar geldi ve bu kez otel yöneticilerine hakaret etti. O görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir otelde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre Suat Ç., otel sahibinin kirayı, binanın diğer hissedarlarıyla paylaştırılmasını istememiş, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Kiranın bir tek kendisine verilmesini isteyen Suat Ç., içeri girerek satırla etrafa zarar vermeye başlamış; lobideki masaya, merdiven korkuluklarına ve aynaya satırla vuran Suat Ç., daha sonra otelden ayrılmıştı.

Suat Ç. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasının ardından dün akşam saatlerinde tekrar otele geldi. Otelin önüne gelen Suat Ç., içeri girerek otel yöneticilerine hakaret etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Suat Ç.'nin otele gelerek kapının önünde bekleyen bir çalışanı ittiği ve kapıyı açmaya çalıştığı, kapının açılması üzerine içeri giren mal sahibinin lobide bulunan kadın çalışan ile masaya vurarak yüksek sesle konuşup otel yöneticilerine hakaret ettiği görülüyor.

Ataşehirde satırlı saldırgan yine aynı oteli bastı

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