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Ataşehir'de 'sarı serum' can aldı! Evde kullandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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#Sarı Serum#Ataşehir#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:43

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre evde 'sarı serum' tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

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#Sarı Serum#Ataşehir#Ölüm

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