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Ataşehir’de sanayi sitesinde yangın! Araçlar küle döndü

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Sanayai Sitesi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 08:05

Ataşehir ’de sanayi sitesinde hurda ve tamirde olan araçların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer araçlara sıçradı.

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Yangın, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi’nde hurda araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bitişikte bulunan otelin otoparkındaki araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederken, çok sayıda araç alevlerden etkilendi.

Ataşehir’de sanayi sitesinde yangın Araçlar küle döndü

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangından kısa süre önce kimliği belirsiz şüpheli bir kişinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını belirledi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ataşehir’de sanayi sitesinde yangın Araçlar küle döndü


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#Ataşehir#Sanayai Sitesi#Yangın

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