MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtaşehir'de sahte para basılan matbaaya operasyon!
GeriGündem Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya operasyon!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya operasyon!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya operasyon!
Abone Olgoogle-news

İstanbul Ataşehir'de  sahte para basılan matbaaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda kesim işlemleri yapılmamış sahte para ve para basma malzemeleri ele geçirildi. Operasyon anları ve şüphelilerin gözaltına alınması kameraya yansıdı. 

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basımı yapılan bir matbaayı tespit etti. Ekipler  fiziki ve teknik takibin ardından sahte para basılan matbaaya operasyon düzenledi. Aramalarda yüklü miktarda henüz kesimi yapılmamış sahte para, para basımında kullanılan, boya, kalıp, kağıt ve matbaa makineleri ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmada  sahte çek, pasaport, kimlik ve diplomada ele geçirdi. Polis matbaada sahte para basan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle