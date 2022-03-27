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Ataşehir'de pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada

#Ataşehir#İstanbul#Polis

ATAŞEHİR'de caddede eğlence düzenleyen gençlerden biri pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gençlerin faciaya davetiye çıkaran hareketleri, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nden yansıyan görüntüler, çevrede korkuya neden oldu. Caddede araçları ile konvoy oluşturan gençler, bir noktada durarak motosiklet ile durduğu yerde patinaj yaparak, çevreyi dumana boğdu. Bu sırada otomobilden pompalı tüfekle inen bir genç ise, "Abi hakkını ver" cümlesini duyduktan sonra havaya defalarca kere ateş açtı. Bir başka kişinin ise "Adamsın" sözleri duyuldu. Bu tehlikeli görüntüler cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.

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#Ataşehir#İstanbul#Polis

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