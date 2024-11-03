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Ataşehir'de polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu

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#Ataşehir#Polis#Kavga
Ataşehirde polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 16:13

İstanbul'da, polis memuru R.O.A. mesaiye geç kalma nedeniyle kavga ettiği meslektaşı A.A'yı silahla bacağından vurarak yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru A.A. ile R.O.A. arasında mesaiye geç kalma iddiasıyla tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Diğer polisler araya girerek, iki meslektaş arasındaki kavgayı yatıştırdı ancak polis memuru R.O.A, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan A.A'yı silahla bacağından vurdu.

Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden hızla uzaklaştı.

Yaralı A.A. Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.

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#Ataşehir#Polis#Kavga

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