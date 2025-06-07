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Ataşehir'de pitbull cinsi köpek çocuğa saldırdı

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#Ataşehir#Pitbull Köpeği#Çocuğa Saldırı
Ataşehirde pitbull cinsi köpek çocuğa saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 20:30

Ataşehir'de pitbull cinsi bir köpek, sokakta arkadaşıyla oynayan bir çocuğa saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Olay, Ataşehir'de geçtiğmiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi.

Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Köpeğin saldırması nedeniyle yere düşen çocuk ayağa kalkıp kaçmak istese de tekrar yere düşüp saldırıya maruz kaldı. O sırada apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı. Saldırıyı hafif yaralarla atlatan çocuk ağlayarak apartmana girdi.

Pitbull cinsi köpek ise vatandaşın peşinden koşmasıyla uzaklaştı.

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#Ataşehir#Pitbull Köpeği#Çocuğa Saldırı

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