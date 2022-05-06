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Olay saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã–rnek Mahallesi, Åžehit Cahar Dudayev Caddesi, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ ParkÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddialara gÃ¶re aralarÄ±nda bir sÃ¼redir geÃ§imsizlik olan Sema KÄ±lÄ±Ã§ ile eÅŸi Tuncay KÄ±lÄ±Ã§ ayrÄ± yaÅŸÄ±yordu. BugÃ¼n parkta karÅŸÄ±laÅŸan ikili arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Tuncay KÄ±lÄ±Ã§ bÄ±Ã§akla eÅŸini defalarca bÄ±Ã§akladÄ±. AÄŸÄ±r yaralan kadÄ±n kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, saldÄ±rgan ise kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada Ã§evredeki bir kiÅŸinin cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi saldÄ±rganÄ±n rahat tavÄ±rlarÄ± dikkat Ã§ekti. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polise ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi . Ã‡evredekiler tarafÄ±ndan yakalanan saldÄ±rgan polise teslim edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Sema KÄ±lÄ±Ã§ yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±i.

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"ELLERÄ°NÄ° VE BIÃ‡AÄžI Ã‡Ä°MENE SÄ°LDÄ°"

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± HakkÄ± Ã‡Ä±rÃ§Ä±r, "Parkta kadÄ±nÄ± bÄ±Ã§aklÄ±yordu. KoÅŸtuk engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama engelleyemedik. KadÄ±n yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ bir de sÄ±rtÄ±ndan vurdu. Ellerini ve bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§imene sildi. GenÃ§ler peÅŸinden koÅŸtu, yakalandÄ±" dedi.

BaÅŸka bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Recebiye ÃœrkÃ¼t ise, "'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bÄ±Ã§aklamaya devam ediyordu. AyÄ±ran olmadÄ±. Adam kaÃ§tÄ± ama sonra yakaladÄ±lar" diye konuÅŸtu.

Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor. Â