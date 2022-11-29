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Ataşehir'de özel hastanedeki skandal... Hastanenin erişim engeli talebine hakimlikten ret

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#İstanbul#Ataşehir#Özel Hastane
Ataşehirde özel hastanedeki skandal... Hastanenin erişim engeli talebine hakimlikten ret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 11:14

İstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunulan özel hastanenin yönetimi, sosyal medyada hastane aleyhine yapılan olumsuz yorumların kaldırılması için hakimliğe erişim engeli talebinde bulundu. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği yapılan yorumların 'ifade özgürlüğü' kapsamında yer aldığını belirterek bu talebi reddetti. 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı. 

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ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hastane ile ilgili tepki dolu paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar üzerine hastane yönetimi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik yaptığı incelemede yorumların 'ifade özgürlüğü' kapsamında olduğunu değerlendirerek, erişim engeli talebini reddetti. 

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TUTUKLULUK DEVAM

Tepki çeken görüntülerin ardından 4 kişi 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Hakimlik, tutukluluk halleri konusunda yaptığı incelemede de 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.

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#İstanbul#Ataşehir#Özel Hastane

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