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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 25.07.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği! Yolcular hemen tahliye edildi

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Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği! Yolcular hemen tahliye edildi

Ataşehir'de içinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hemen yolcular tahliye edildi. Şoför alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Olay saat 09.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İçinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Ataşehirde özel halk otobüsünde yangın paniği Yolcular hemen tahliye edildi

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü.

"ALEVLER ÇIKIYORDU"

Yangın çıkan otobüsteki başka bir otobüse bindi. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.

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