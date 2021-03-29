Ataşehir'de otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Demir yönetimindeki 34 ET 6539 plakalı otomobil, cadde üzerinde yasak olan yerden "U dönüşü" yapmaya çalışan 34 KL 3836 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 KL 3836 plakalı araçtaki Cansu Balta isimli genç kadın sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri şerit çekerek önlem aldı. Itfaiye ekipleri Cansu Balta'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Balta'nın tedavisi devam ediyor. Polisin yaptığı kontrollerde sürücü Gökhan Demir'in ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kazanın görgü tanığı Recai Akça, "Ben iş yerinin önünde otururken kaza oldu. Otomobil kural ihlali yaparak dönüş yapmaya çalıştığı sırada karşıdan gelen hafif ticari araç otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün yanında oturan bayan arkadaş araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Omzunda platin olduğu için kolunu tutuyordu. Hafif ticari aracının sürücüsünün ehliyeti yokmuş" diye konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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