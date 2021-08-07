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DHA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı

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Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı

Ataşehir'de D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarken, yolun Kadıköy istikameti kapandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir, D-100 Karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında Yeliz Ceylan'ın kullandığı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ceylan, araçtan inip, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı.

Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ataşehirde otomobil yangını D-100ü kapattı

Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan aracın söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yangını gören bir kişi, "Alevler bir anda otomobili sardı. Yol kapandı yangından dolayı" diye konuştu. 

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