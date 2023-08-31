Ataşehir'de otobüste fotoğraf çekerken suçüstü yakalandı! Savunması tepki çekti

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Olay, Ataşehir'de Çarşamba akşamı 13 FY hat numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcuların durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Otobüsteki yolcular ve fotoğrafı çekilen kadın şüpheliye bağırarak, telefonunu almak istedi. "Fotoğrafları sileceğim özür diliyorum" diyen şüpheli ise, cep telefonunu vermek istemedi.

Şüpheli, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" diye konuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. O anlar otobüs yolcularının cep telefonu kamerasına yansıdı