Ataşehir'de otelde korku dolu anlar! Satırla saldırdı

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Suat Ç., otel sahibinin kirayı binanın diğer hissedarlarıyla paylaştırılmasını istemedi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kiranın bir tek kendisine verilmesini isteyen Suat Ç., dün akşam saatlerinde otomobiliyle otelin önüne gelerek tehdit ve küfürler savurdu. Elindeki silahla otele girmek isteyen Suat Ç. daha sonra otelin güvenlik kamerasını fark edince silahını otomobiline bırakarak satırı eline aldı.

İçeri giren Suat Ç., satırla etrafa zarar vermeye başladı. Lobideki masaya, merdiven korkuluklarına ve aynaya satırla vuran Suat Ç., daha sonra otelden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan Suat Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suat Ç. 'nin 1 ay önce de otelin deposuna girerek duvarları kırdığı iddia edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin elindeki satırla lobide bulunan masaya satırla vurduğu görülüyor.