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Ataşehir’de metruk gecekonduda yangın

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#Ataşehir#Yangın#Gecekondu Yangını
Ataşehir’de metruk gecekonduda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 02:27

Ataşehir’de metruk gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre saat 23.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Palmiye Sokak’ta bulunan metruk gecekonduda yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Çevre sakinlerini tedirgin eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ataşehir’de metruk gecekonduda yangın

“TİNERCİLERDEN KAYNAKLANAN BİR YANGIN”

Durumu gören ve itfaiye ekiplerine haber veren çevre sakinlerinden Cavit C. “Burası bildiğimiz kadarıyla daha önceden tinercilerin kaldığı boş metruk bir araziydi. Muhtemelen tinercilerden kaynaklanan bir yangın. Çünkü burada herhangi bir elektrik tesisatı yok. Durumu görünce itfaiye ekiplerine bilgi verdik. Onlar da sağ olsun geldiler, gereken müdahale yapılıyor” şeklinde konuştu.

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Ataşehir’de metruk gecekonduda yangın

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#Ataşehir#Yangın#Gecekondu Yangını

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