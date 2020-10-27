Ataşehir'de maske denetimi

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yoğunluğun yaşandığı caddelerde maske denetimi yaptı. Polis otolarından yapılan anonslarla vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı. Maskesi çenesinde ve kolunda takılı olanlar polis ekiplerinin kontrolüne takıldı. Maske takmayan vatandaşlara Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca ceza kesildi. Yanında maskesi bulunmayanlara polis maske dağıttı.

Maskesi kolunda takılı olan bir kişi "Bir anlık çıkarmıştık, sürekli takmadığımızdan değil de. Yapacak bir şey yok. Polis arkadaş görevini yapıyor" diye konuştu. Ekiplerin denetimi gün boyu devam ediyor.