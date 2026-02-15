Ataşehir'de makas attığı iddia edilen sürücü kazaya neden oldu

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden 34 EGF 240 plakalı başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 EGF 240 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerin altına girerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi.