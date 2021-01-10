Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri 9 Ocak'ta Ataşehir Örnek Mahallesi Betekar Amir Ateş Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu içeride bulanan 10 kişiye kumar oynamaktan 13 bin 360 lira, koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 38 bin 60 lira olmak üzere toplamda 51 bin 420 lira para cezası kesti. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından, Ataşehir zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.