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Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de koronavirüs denetimleri yapıldı

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Ataşehir'de koronavirüs denetimleri yapıldı
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İstanbul Ataşehir Kayışdağı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve kahvehanelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Ataşehir Kayışdağı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve kahvehanelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Ataşehir Devriye Ekipler Amirliği'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kafe restoran ve kahvelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde müşteri ve çalışanalar, sosyal mesafe, maske, hijyen ile ilgili kontrolden geçirilerek, kurallara uymaları yönünden uyarıldı.

NEFES ALAMIYORUM 

Denetimlerde maske takmadığı görülen kahvehane sahibine 900 lira ceza kesildi. Ceza üzerine  "Maskeyle nefes alamıyorum" diyen kişiye ise polis "Hiç nefes almamaktan iyidir" karşılığını verdi.

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