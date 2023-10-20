×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir'de korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Yangın#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 15:15

Ataşehir'de 45 katlı rezidans inşaatın 12. katında inşaat malzemeleri yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın saat 14.40 sıralarında Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokakta bulunan 45 katlı rezidans inşaatının 12. katında çıktı. İnşaat malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Çalışan işçiler hemen tahliye edilerek dışarı çıkarıldı .İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında patlama sesleri duyuldu. Çok sayı da itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Ataşehirde korkutan yangın

Haberin Devamı

Ataşehirde korkutan yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ataşehir#Yangın#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!