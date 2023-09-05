Ataşehir'de spor salonunda korkutan yangın... Duman gökyüzünü kapladı

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İstanbul Ataşehir'de 2 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki 3 binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, yangına ilişkin detayları şu ifadelerle paylaştı.

Çevrede çok sayıda bina olduğunu belirtelim. Yoğun bir duman söz konusu. Konut ve iş yerlerinin olduğu bir alan olduğunu belirtebiliriz. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve polis ekipleri de orada. Yangının diğer konutlara ve iş yerlerine sıçramaması için hummalı bir çalışma var.

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"ALEVLER YOĞUN BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ"

Trafik kapandı, yollar kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun bir çalışması var. Karadan müdahale görebiliyoruz. Siyah dumanlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinden görülebiliyor. Alevler oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Duman da gökyüzünü kaplamış durumda. Binalara baktığımızda 4-5 katlı olduğunu söyleyebiliriz. Yarım saat önce başladı alevler, ekiplerin hızlıca bir müdahalesi olsa da yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

İTFAİYE MÜDÜRÜ: MAHSUR KALAN YOK

İstanbul İtfaiye Müdürü Remzi Albayrak, yaptığı açıklamada "Ataşehir'de 2 katlı bir spor salonu yanmakta. Çatısı yanıyor, yan tarafa bir sirayet var ama arkadaşlarımız orada. Mahsur kalan yok, en önemlisi de bu. Arkadaşlar şu anda kontrol altına almaya çalışıyorlar. Rüzgarın biraz etkisi var." dedi.