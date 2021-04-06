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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de korkutan yangın!

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Ataşehir'de korkutan yangın!

Ataşehir'de 14 katlı binanın 6. katında yangın çıktı. Bina sakinleri duman nedeniyle evcil kedi ve köpeklerini alarak dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre söndürüldü.

İçerenköy Mahallesi Ertaç sokaktaki 14 katlı binanın 6. katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve koku nedeniyle apartmandakiler evcil kedi ve köpeklerini alarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.

Ataşehirde korkutan yangın

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