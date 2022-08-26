Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir'de koltuk imalathanesinde yangın

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Ataşehir#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 09:22

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı koltuk imalathanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İşyerinden dumanlar yükselirken, yangın kereste ve yanıcı maddelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

Yangın saat 07.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 17. sokakta bulunan 3 katlı koltuk imalathanesinde çıktı. İşyerinden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, kereste ve yanıcı maddelere sıçramadan kontrol altına aldı.

İşyeri çalışanı Fatih Çolak "Burası koltuk imalathanesi. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Her akşam giderken ana şalter kapatılıyor. İçeride yanıcı maddeler var. Kumaş, tahtası yanmaya müsait ürünler. İtfaiye müdahale ediyor. Can kaybı yok önemli olan bu" diye konuştu. İşyeri sahibi İsmet Çolak "Komşular aradı yangın var diye. Giriş katında çıkmış. Neden olduğunu bilmiyorum. Üst katlarda duman var sadece" dedi.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Ataşehir#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger