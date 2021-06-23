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Gündem
Mustafa ESEN / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 23.06.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de karikatürist Okan Nasuhoğlu'un üzücü ölümü

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Ataşehir'de karikatürist Okan Nasuhoğlu'un üzücü ölümü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde karikatürist Okan Nasuhoğlu otel odasında ölü bulundu. Karikatürist Nasuhoğlu'nun yanında ise helyum gazı düzeneğine rastlanıldı.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde geçen hafta meyadana geldi. 31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu Şenlik Sokaktaki otelin 603 numaralı odasında kalıyordu. Nasuhoğlu'ndan haber alamayan otel görevlileri, karikatüristin odasına girerek kontrol etti.

Görevliler, Nasuhoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek incelemede bulunan polis ekipleri, karikatüristin başına geçirilmiş poşet ve bu poşete bağlanan bir hortum ile oluşturulmuş helyum gazı düzeneği tespit etti.

Ataşehirde karikatürist Okan Nasuhoğluun üzücü ölümü

Okan Nasuhoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nasuhoğlu, memleketi Zonguldak'a götürülerek burada toprağa verildi.

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