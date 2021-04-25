Ataşehir’de kaçak silah imal edip piyasaya süren 2 şüpheli, yakalandı

Polis ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında O.K. isimli bir kişinin silah imalatı yapıp N.A., isimli kişi aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, dün akşam saat 19.00’da N.A.'yı, Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi’nde otomobilinde yakalayıp, gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, O.K.'yi de Maltepe Altayçeşme Mahallesi’nde yakaldı.

O.K.'nin Maltepe’de bulunan evi ile Pendik Kavakpınar Mahallesi’ndeki kaçak silah imalathanesinde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 33 fişek, 30’ar icra yayı, icra mili ve silah pimi, 10 boş şarjör, 15 namlu ele geçirildi. Baskın kameralarca görüntülendi. Gözaltına alınan N.A. ve O.K., bugün adliyeye sevk edildi.

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