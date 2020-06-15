Ataşehir'de jandarmanın kaçak alkol operasyonu kamerada! 8 ton ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli yollarla İstanbul'a getirilip stoklanan kaçak etil alkollerin sahte içki ve dezenfektan üreten firmalara pazarlanacağı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler yapılan çalışmalar ve fiziki takip sonucunda getirilen etil alkollerin depolandığı adresi tespit etti. Ataşehir'deki depoyu gözetim altına alan ekipler, sevkiyat sırasında operasyon düzenledi. Depo ve mal yüklenen 3 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olan 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Suçüstü yakalanan B.B., T.K. ve Y.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, dağıtım yapılan iş yeri de mühürlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen kaçak etil alkollerin ise kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.