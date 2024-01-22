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Ataşehir'deki yangında 3 iş yeri alev alev yandı

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#İstanbul#Ataşehir#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 14:53

 Ataşehir’de bir atölyede çıkan yangın 2 işyerine sıçradı. Alev alev yanan 3 işyeri itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyeri sahipleri ve vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

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Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak üzerinde bulunan bitişik vaziyette 3 iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede yapılan kaynaktan çıkan yangın yan tarafta bulunan depoya ve arka kısımda bulunan farklı bir işyerine sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan alanlara müdahalelerde bulundu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken işyeri sahipleri ile çevredeki apartman sakinleri arasında gerginlik çıktı.
Çevre sakinleri işyerlerine tepki gösterdi

Ataşehirdeki yangında 3 iş yeri alev alev yandı

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Yangın meydana gelen işyerlerine bitişik bulunan apartman sakinleri işyerlerine tepki gösterdi. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşürken polis ekipleri tarafları ayırdı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehirdeki yangında 3 iş yeri alev alev yandı

Ataşehirdeki yangında 3 iş yeri alev alev yandı

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#İstanbul#Ataşehir#Yangın

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