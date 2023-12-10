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Ataşehir'de iş insanına silahlı saldırı! O anlar kamerada

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#Ataşehir#İstanbul#Serdar Sözbir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 13:20

Ataşehir'de bir iş yerinin önüne gelen şüpheli, yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Olayı gören işinsanı Serdar Sözbir otomobilinden şüpheliyi uyarınca kurşunların hedefi oldu. Saldırıda ağır yaralanan Sözbir’in yoğun bakımda tedavisi sürerken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay 7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen şüpheli, kapalı olan dükkana ateş etmeye başladı.

Ataşehirde iş insanına silahlı saldırı O anlar kamerada

Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen işinsanı Serdar Sözbir(59), şüpheliyi ‘Neden ateş ediyorsun’ diyerek uyardı. Şüpheli bu kez iş insanını hedef alarak silahını Sözbir’e yöneltti. Şüpheli otomobildeki Sözbir'e ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Sözbir yaralı halde otomobiliyle hastaneye gitti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sözbir’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Ataşehirde iş insanına silahlı saldırı O anlar kamerada

Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine ateş eden şüpheli, otomobilin içinden uyaran Sözbir'in yanına geldiği, saldırı sonrası Sözbir'in otomobille ayrıldığı görülüyor. 

Ataşehirde iş insanına silahlı saldırı O anlar kamerada

 

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#Ataşehir#İstanbul#Serdar Sözbir

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