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Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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#Ataşehir#Kaza#Otomobil
Ataşehirde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 03:32

Ataşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca vurarak durabildi.

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Kaza, 01.20 sıralarında Ataşehir Atatürk bulvarı üzerinde Fırat caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat caddesi üzerinde seyir halinde olan E.S. idaresindeki 06 K 4587 plakalı otomobil, caddeye çıkarken karşı istikametten gelen F.F.G  yönetimindeki 34 CIJ 660 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca vurarak durabildi. Kazada sürücü F.F.G. ile yolcu konumunda bulunan E.K. ve E.Y yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Ataşehir#Kaza#Otomobil

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