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Ataşehir’de İETT otobüsünde İstanbulkart tartışması

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#İstanbulkart#Toplu Ulaşım#Ataşehir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 14:29

İstanbul Ataşehir’de bir yolcunun öğrenci kartı kullanması üzerine şoförle arasında İstanbulkart tartışması çıktı. Hakaretlerin yaşandığı tartışma kameraya yansıdı.

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Olay geçtiğimiz gün bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, otobüse yolcu olarak binen bir kadın indirimli kart olan öğrenci kartını İstanbulkart olarak kullandı. Şoför ise indirimli kartı bildirince ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kart sahibi kadın, öğrenci olduğunu ve kartın yasal olduğunu iddia ederek şoföre çıkıştı. İETT şoförüne hakaretler ederek bağıran kadına bazı yolcular tepki gösterdi. Hakaretlerin yaşandığı kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

“BEN 15 BİN LİRA DOLANDIRILDIM”

Kartının bildirilmesi üzerine şoför ile tartışan ve hakaretler savuran kadına yolculardan birisi müdahale etti. 15 bin lira dolandırıldığını söyleyen yolcu, kadına susmasını söyleyip hakaret etti. Bunun üzerine diğer yolcular kadına hakaret eden vatandaşa müdahale etti.

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#İstanbulkart#Toplu Ulaşım#Ataşehir

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