Kaza, AtaÅŸehir KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ± Mahallesi AkyazÄ± Caddesi'nde saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 34 DIM 146 plakalÄ± otomobili saÄŸ ÅŸeride park eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ araÃ§tan indi.



Bir sÃ¼re sonra henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle hareket eden otomobil, sol ÅŸeritteki kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±kÄ±p merdivenlere Ã§arparak takla attÄ±. Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kaza sonucu takla atan otomobil, Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla yoldan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



KAZA ANI KAMERADA

Caddedeki kaza anÄ±, bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ park ettiÄŸi araÃ§tan iniyor ve bir sÃ¼re sonra otomobil hareket ederek kaldÄ±rÄ±mdaki merdivenlere Ã§arptÄ±ktan sonra takla atÄ±yor.Â KazanÄ±n olduÄŸu kaldÄ±rÄ±mda, olaydan saniyeler Ã¶ncesinde park halindeki bir aracÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n ve bir kiÅŸinin bebek arabasÄ±yla geÃ§tiÄŸi de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Åžans eseri kaza da yaralanan olmazken otomobil de maddi hasar meydana geldi.

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