Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir’de hastanede isyan ettiren görüntü! Yaşlı kadını korkutup yüzüne para saçtılar

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#İstanbul#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 12:07

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmaları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" dedi.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl İstanbul'da özel bir hastanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personelleri korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise personel tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Hastane personellerin yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki diyalog da pes dedirtti.

"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.

Ataşehir’de hastanede isyan ettiren görüntü Yaşlı kadını korkutup yüzüne para saçtılar


Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Ataşehir’de hastanede isyan ettiren görüntü Yaşlı kadını korkutup yüzüne para saçtılar

Haberin Devamı

BAKAN KOCA: DERHAL BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNİ GÖREVLENDİRDİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" mesajını paylaştı.

Gözden Kaçmasın

Zanlılar aynanın ardına dizildi, sevgilisi tek tek teşhis ettiZanlılar aynanın ardına dizildi, sevgilisi tek tek teşhis ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ataşehir#İstanbul#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı