Ataşehir'de hareketli dakikalar! Özel Harekat Polisleri de geldi

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Olay, İçerenköy Mahallesi, Kavaklar Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Yusuf Ziya Öztürk, evde babaannesi ve babası varken kapıyı kilitleyerek kendisine zarar vermeye başladı. Dışarıda olan annesi Zerbap Öztürk, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, elinde bıçak olan kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları yetersiz kalınca özel hareket polisleri de geldi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Özel harekat ekipleri, daireye girerek elinde bıçak olan kişiyi etkisiz hale getirdi. Kelepçe takılan kişi gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Annesi Zerbap Öztürk “Oğlumun psikolojik sorunları var. Tedavi görmüştü. Evde bıçakları kaldırmıştım, bir taneyi saklamış. Evde babaannesi ve babası vardı. İnşallah ikna edilip, hastaneye kaldırılır" dedi.