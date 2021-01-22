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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de hareketli dakikalar! Özel Harekat Polisleri de geldi

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Ataşehir'de hareketli dakikalar! Özel Harekat Polisleri de geldi
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İstanbul Ataşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, kendisini eve kilitledi. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla kendisine zarar veren kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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  • Ataşehirde hareketli anlar
  • Ataşehirde hareketli anlar
  • Ataşehirde hareketli anlar
  • Ataşehirde hareketli anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, İçerenköy Mahallesi, Kavaklar Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Yusuf Ziya Öztürk, evde babaannesi ve babası varken kapıyı kilitleyerek kendisine zarar vermeye başladı. Dışarıda olan annesi Zerbap Öztürk, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, elinde bıçak olan kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları yetersiz kalınca özel hareket polisleri de geldi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Özel harekat ekipleri, daireye girerek elinde bıçak olan kişiyi etkisiz hale getirdi. Kelepçe takılan kişi gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Annesi Zerbap Öztürk “Oğlumun psikolojik sorunları var. Tedavi görmüştü. Evde bıçakları kaldırmıştım, bir taneyi saklamış. Evde babaannesi ve babası vardı. İnşallah ikna edilip, hastaneye kaldırılır" dedi.

Ataşehirde hareketli dakikalar Özel Harekat Polisleri de geldi

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