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Ataşehir'de faciadan dönüldü! TIR beton direğe çarptı...

#Kaza#TIR#Ataşehir

Ataşehir’de vinç yüklü TIR, virajı döndüğü sırada beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, o sırada altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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Ferhatpaşa Mahallesi Balaban Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, iddiaya göre; Gürkan Mertoğlu yönetimindeki 34 DZ 1490 plakalı TIR, virajı döndüğü sırada orta refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. Elektrik direği çarpmanın etkisiyle büyük gürültüyle yola devrildi. Direğe bağlı olan teller yola saçıldı. O sırada yolda araç ve yayanın olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler elektriği kesti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından beton direk yoldan kaldırıldı. Çalışmaların ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

"ARAÇ SON ANDA KAÇTI"

Beton direğinin devrildiği yerin yakınında pilav satan Gökhan Karadaş, "TIR, virajı döndüğü sırada vincin ucu direğe çarptı. Altından araç geçiyordu. Son anda kaçtı. Ölümlüde sonuçlanabilirdi. Araçlara da izin vermiyorlar. Yolları kapattılar. Pilav satıyorum mecburen bende başka yere gideceğim" dedi.

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Ataşehirde faciadan dönüldü TIR beton direğe çarptı...

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#Kaza#TIR#Ataşehir

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