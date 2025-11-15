×
Ataşehir’de faciadan dönüldü! Kamyonet durağa daldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 20:43

Ataşehir’de kamyoneti ilerletmekte güçlük çeken sürücü, aracı hareket ettirdikten sonra bu kez durağa daldı. Durakta kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi.

Olay, saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CPF 084 plakalı kamyonetin sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği sırada trafikte durdu.

Aracı yeniden hareket ettirmekte zorlanan sürücü, kamyonu geri kaydırdı. Sürücü ikinci denemede de aracı hareket ettiremeyince kamyon yeniden kayarak arkasında bulunan hafif ticari araca çarptı.

Ardından kamyonu kontrol altına almayı başaran sürücü, bu kez de durağa daldı. Durakta şans eseri kimsenin bulunmaması, muhtemel bir yaralanmayı önledi. O sırada durakta olan kedi ile durak yakınında bulunan vatandaşlar korkuyla kaçıştı.

