Ataşehir’de faciadan dönüldü! Kamyonet durağa daldı

Olay, saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CPF 084 plakalı kamyonetin sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği sırada trafikte durdu.

Aracı yeniden hareket ettirmekte zorlanan sürücü, kamyonu geri kaydırdı. Sürücü ikinci denemede de aracı hareket ettiremeyince kamyon yeniden kayarak arkasında bulunan hafif ticari araca çarptı.

Ardından kamyonu kontrol altına almayı başaran sürücü, bu kez de durağa daldı. Durakta şans eseri kimsenin bulunmaması, muhtemel bir yaralanmayı önledi. O sırada durakta olan kedi ile durak yakınında bulunan vatandaşlar korkuyla kaçıştı.