Ataşehir'de eş dehşeti! Plastik kelepçeyle boğup polisi aradı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Çok önemli 5 yenilik Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyorÇok önemli 5 yenilik! Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyor#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
Anlaşma sağlandı Deneme seferleri 31 Ocakta başlıyorAnlaşma sağlandı! Deneme seferleri 31 Ocak'ta başlıyor#İran
Bin yılın patlaması Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptuBin yılın patlaması! Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptu #Tonga
Pandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler New Yorktaki Türk çiftten büyük başarıPandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler! New York'taki Türk çiftten büyük başarı#Restoran
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Putini kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirvePutin'i kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirve!#Rusya
Adada buluştular 5 milyon euroya...Ada'da buluştular! 5 milyon euroya...#Fenerbahçe
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz bendenSinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden!#Sinan Akçıl
Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...#Coşkun Sabah
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir'de eş dehşeti! Plastik kelepçeyle boğup polisi aradı

#Ataşehir#Cinayet#Polis

İstanbul Ataşehir'de İsmail Özbek (56), eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. İsmail Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" dedi. İsmail Özbek polis ekiplerince gözaltına alırken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EŞİNİ BOĞDUĞU PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Ataşehirde eş dehşeti Plastik kelepçeyle boğup polisi aradı
CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ataşehir#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki